Tout savoir sur le web, la prévention et les blogs avec la fête de l’internet 2012

Je m’y prends un peu tard pour vous prévenir, mais je tenais à vous signaler que je vais donner deux conférences gratuites ce week-end dans ma ville pour la Fête de l’Internet : Rencontre avec le blogueur Fred Cavazza. Ces conférences vont se dérouler à Vincennes (terminus de la ligne 1 du métro) dans la journée du Samedi 17 mars :

La première conférence portera sur l’Internet en général et s’adresse aux enfants comme aux parents (de 10h30 à 12h30) . J’essayerais d’y expliquer en des termes simples ce qu’est l’internet et ce que l’on peut faire avec (cette explication s’accompagnera sur de pédagogie autour des contenus numériques, des réseaux et de la mobilité). J’aborderais également les risques liés à l’identité et aux contenus inappropriés, ainsi qu’aux moyens de s’en protéger. Cette conférence va durer deux heures et j’ai mis un point d’honneur à confectionner un support particulièrement adapté aux plus jeunes (je l’ai testé sur mes propres petits garçons et les explications fonctionnent), n’hésitez donc pas à venir accompagner de vos enfants.

La seconde conférence s'intitule « Un blog pour quoi faire ? » et va traiter des usages des blogs (de 15h à 17h). Au cours de cette conférence j'expliquerais ce que sont les blogs, ce que l'on peut faire avec et comment ça se manipule. Je passerais également un bon moment à livrer un retour d'expérience sur mes neuf années de blog (mes débuts, mon organisation, mes conseils…). Cette conférence est ouverte à tous, mais elle s'adresse avant tout aux adultes et plus précisément à ceux qui souhaitent faire un usage professionnel du blog (en tant qu'individu, salarié ou commerçant).

Je ne saurais que trop vous conseiller de profiter de cette occasion, car ces deux conférences sont gratuites et que Vincennes est une ville agréable et simple d’accès (du moins en métro). Pour plus d’infos, ça se passe sur le site de la médiathèque : Rencontre avec le blogueur Fred Cavazza autour de deux conférences.