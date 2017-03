C’est étrange de constater comme les habitudes ont la vie dure… Prenez par exemple les boutons ‘Reset‘ sur les formulaires : Je ne sais pas qui a eu cette idée folle, mais elle est incroyablement tenace.

J’ai déjà eu de nombreuses discussion à ce sujet, mais je profite du dernier édito de Jaokb Nielsen (Top-10 Application-Design Mistakes) pour vous le redire : Ne mettez pas de bouton ‘Reset‘ dans vos formulaires.

Qui a envie de supprimer toutes les données saisies d’un coup ? Qui va s’offusquer de ne pas se voir proposer cette fonction ? Quelle est l’intérêt pour vous ?

Donc une dernière fois : Ne mettez pas de bouton ‘Reset‘ dans vos formulaires.

Et ça sera mon dernier mot ! A vrai dire, je n’ai plus la force d’argumenter sur ce point, je me demande si je ne devrais pas fermer les commentaires pour ce billet…