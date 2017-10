L’avènement du marketing augmenté

J’espère ne rien vous apprendre en disant que l’intelligence artificielle est résolument LE sujet chaud de l’année. C’est bien simple, il ne se passe pas une journée sans que je lise plusieurs articles annonçant une percée dans la recherche ou une solution miracle dopée à l’IA. Le sujet est effectivement très prometteur, mais les prédictions et promesses délivrées par les uns et les autres sont peut-être trop fortes par rapport à la réalité de ce que l’on peut faire avec du machine learning. Je vous propose de découvrir dans cet article ma modeste contribution au sujet à travers la vidéo et le diaporama de ma dernière intervention.

Donc… tout le monde parle d’intelligence artificielle sans réellement en maitriser les concepts fondamentaux ni connaitre les limites. Le problème est que ce sujet est extrêmement vaste et surtout très pointu. Pour vous aider dans sa compréhension, je vous recommande vivement la lecture du livret blanc pharaonique publié par Oliver Ezratty : Les usages de l’intelligence artificielle.

Pour celles et ceux qui n’ont pas le temps ou le courage de lire les 350 pages du livret, je vous propose la rediffusion d’une conférence que j’ai eu l’occasion de donner en début de mois :

Vous pourrez également parcourir ici le diaporama de mon intervention :

Cette conférence était l’occasion pour moi de démystifier l’intelligence artificielle, d’expliquer la différence entre machine learning et deep learning, de comprendre les cas de figure où il est préférable d’utiliser l’un ou l’autre, et surtout de lister un certain nombre de cas d’usages dans le marketing. À ce sujet, j’ai publié en début de moi un panorama des solutions d’intelligence artificielle pour le marketing. Suite à cette publication, j’ai eu l’occasion de discuter avec un grand nombre d’acteurs du secteur qui m’ont aidé à clarifier ma vision de ce que peut faire telle ou telle solution. Ces discussions m’ont surtout permis de compléter mon panorama avec un certain nombre de nouveaux acteurs, certains que j’avais lamentable oublié (ex : Criteo), d’autres qui manquent encore de visibilité et sont passés sous mon radar (ex : Kameleoon, Precisis, Like a Bird, Meltwater…).

Je vais donner plusieurs conférences sur le thème de l’IA dans les prochaines semaines, je ne manquerais pas de partager avec vous les rediffusions, si elles sont disponibles, ou à minima les supports de mes interventions pour vous aider à mieux appréhender ce sujet et surtout à comprendre que vous pouvez en bénéficier immédiatement, pour peu que vous vous donniez la peine de comprendre les avantages / inconvénients de ces solutions et que vous parveniez à convaincre votre patron ;-)