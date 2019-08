Récapitulatif estival 2019

Le thermomètre est descendu en dessous des 30°, c’est bientôt la rentrée, l’heure de faire le point sur les grandes annonces ou évènements numériques de cet été 2019. Autant le dire tout de suite : rien de renversant, simplement un ensemble de signaux faibles.

Le gros (bad) buzz du mois d’août est incontestablement la photo d’un ancien ministre qui fait polémique sur Twitter. Une polémique fabriquée, ou du moins propagée de toute pièce par des titres de presse avides de clics : Les riches enseignements de la non-affaire Woerth.

Autre bad buzz avec cette influenceuse chinoise qui simulait sa jeunesse et son visage sans défaut : Face filter bug reveals this young vlogger is actually a middle-aged woman. Quand on vous dit que les médias sociaux sont le royaume du fake…

Suite à la fusillade du début de mois aux États-Unis, le fournisseur d’infrastructure Cloudfare décide de ne plus travailler pour 8chan, le forum sur lequel le tireur avait publié des photos et échangé avec d’autres suprémacistes : Cloudflare will stop service to 8chan, which CEO Matthew Prince describes as a cesspool of hate. Et comme toujours, on accuse les jeux vidéo et non la vente libre d’armes à feu : Another mass shooting, another wave of politicians pointing at video games.

8-year-old boy in a game room.

Twitter et la propagande du gouvernement chinois : Updating our advertising policies on state media. La presse US se déchaine, car elle estime que le mécanisme de modération des publicités à caractère politique/ propagande n’est pas assez performant (euphémisme) : Twitter helped chinese government promote disinformation on repression of Uighurs. Idem chez Google : YouTube disabled 210 accounts for spreading disinformation about Hong Kong protests. En revanche, ces pratiques ne semblent déranger personne en Europe : Teens exposed to highly charged political ads on Facebook and Instagram.

Et puisque l’on parle de vérités alternatives, une édifiante étude du Monde : Nordactu, Breizh Info, Info-Bordeaux… Les vrais faux sites d’infos locales des militants identitaires. Cet article a le mérite de prouver que le phénomène est bien plus répandu qu’on ne le pense (la ré-information). Mais pourquoi font-ils ça ? Pour des raisons idéologiques… à moins que ça ne soit encore une histoire d’argent : Les sites de désinformation touchent chaque année 235 millions de dollars grâce à la publicité.

Huawei dévoile son système d’exploitation mobile pour contourner le boycott imposé par Trump : HarmonyOS is Huawei’s Android alternative for smartphones and smart home devices. Je ne vois pas bien comment Huawei pourrait réussir là où Microsoft a échoué malgré sa puissance et ses moyens financiers, même s’ils semblent avoir plutôt bien pensé l’architecture technique (Harmony OS, un 3ème OS mobile). Le scénario le plus probable serait un déploiement exclusif à la Chine, ce qui accentuerait encore le phénomène de balkanisation du web. Pour mémoire, il a fallu 10 ans à Google pour faire d’Android un système d’exploitation parfaitement abouti, il en faudra au moins autant à Huawei pour y parvenir (Huawei’s HarmonyOS Is No Android Replacement). Les utilisateurs seront-ils aussi patients ?

Après avoir été racheté par Yahoo, lui même racheté par AOL, puis par l’opérateur Verizon, la plateforme de blog Tumblr est cédé pour une bouchée de pain à l’éditeur de WordPress : Verizon is selling Tumblr to WordPress.com parent, Automattic. Comme quoi, opérer une plateforme sociale est une activité complexe, même quand on s’appelle Yahoo ou Google (RIP Google+).

Le spécialiste du co-working WeWork s’introduit en bourse avec une valorisation complètement surévaluée et des pertes gigantesques, invoquant l’argument de l’hypercroissanace des sociétés technologiques : Mired in debt, WeWork files for IPO. Ici, une intéressante réflexion sur ce qu’est réellement une société technologique : What does it even mean to be a tech company in 2019?. Et là, une des rares analyses qui s’efforce de trouver des aspects positifs de cette entreprise et notamment sa capacité à commoditiser un domaine très rigide (l’immobilier) : The WeWork IPO.

Une étude révèle l’importance de la « position 0 » de Google, c’est-à-dire le petit bloc de texte à droite des résultats qui visiblement satisfait une requête sur deux : Over 50% of Google searches result in no clicks, data shows. Ceci nous confirme une chose cruciale : Google, en tant que moteur de recherche, n’est pas qu’un outil pour accéder au contenu, c’est aussi un site de destination, celui sur lequel on trouve l’information. La question est maintenant de savoir qui décide et qui contrôle l’information affichée en position 0.

À mesure que le commerce en ligne prend de l’ampleur, la ville de Paris prend les devants pour faciliter les livraisons dans la journée grâce notamment aux entrepôts urbains : E-commerce, Paris organise sa livraison.

Encore et toujours de la désinformation autour de la nocivité des ondes WiFi ou des compteurs Linky : Wi-Fi, un tueur silencieux qui nous tue lentement. On ne sait pas trop au bénéfice de qui… Non, le Wi-Fi n’est pas un tueur silencieux.

La coupe du monde de Fornite est remportée par un jeune américain de 16 ans qui empoche la coquette somme de 3 M$. Que ça vous plaise ou non, les e-sports sont là pour durer et les jeux vidéos sont de loin la première industrie culturelle : Fortnite World Cup has handed out $30 million in prizes, and cemented its spot in the culture.

—

Comme vous pouvez le constater, il n’est plus ici question de telle ou telle technologie, mais plutôt de faits divers, évènements politiques ou sociétaux, scandales et potins… Le numérique n’est plus un secteur d’activité à part, c’est notre quotidien, mais nous avons encore beaucoup de mal à l’accepter. Plus grave : nous n’en mesurons pas complètement l’impact. Ceci fera l’objet de mon prochain article.