Récapitulatif estival 2017

Comme chaque année, je vous propose un récapitulatif des annonces et faits (numériques) notables de l’été. Cette année, pas de gros rachats, mais des tendances lourdes qui se confirment : domination des GAFA, transformation digitale, mutation des médias, report des usages sur les smartphones…

Les GAFA(MI) poursuivent leur expansion

Pas d’annonces spectaculaires cette année pour les GAFA, quoi que pas tout à fait.

Un été plutôt calme en annonce, mais très mouvementé d’un point de vue sociétal, car les GAFA n’ont maintenant plus d’autre choix que de prendre partie dans les grands débats et événements et ruiner ainsi leur neutralité : The Myth Of The Neutral Silicon Valley Platform Is Crumbling.

La transformation digitale ne faiblit pas

Pas de trêve estivale pour le numérique qui continue de chambouler les différents secteurs de l’économie :

Plus personne ne peut parler de « cyber-économie », le numérique est partout et ceux qui ne le maitrise pas vont connaitre des moments difficiles : plus vous attendez, plus ça sera compliqué et douloureux !

Toujours plus de pression sur les médias traditionnels

Internet continue de bouleverser les médias, mais ça vous le saviez déjà, non ?

La TV était déjà malmenée par YouTube, Netflix et Snapchat, mais maintenant que Facebook et Apple s’y mettent, la situation va très rapidement se détériorer pour l’ancienne reine des médias.

Des usages toujours plus mobiles

Les smartphones continuent de phagocyter les usages numériques :

Le mobile doit rester LE chantier phare des entreprises… d’autant plus que le smartphone se réinvente, notamment avec le fondateur d’Android (Essential Phone Review), l’arrivée de puces dédiées à la réalité alternée (Google’s second AR phone, the Asus ZenFone AR, is finally official et Qualcomm’s New Camera Will Give Smartphones 3D Vision) et des projets complètement fous (RED is making a $1,200 smartphone with a ‘holographic display’).

Autres liens WTF?

Because why not?

Au boulot !

Vous pourriez penser que ces différent articles ne sont que la résultante du bruit médiatique généré par la Silicon Valley, mais vous feriez une très grave erreur. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’expliquer, nous sommes en train de vivre un basculement majeur dans notre mode de vie (Le smartphone est la pierre angulaire de la civilisation du XXIème siècle). Ce basculement aura un impact considérable sur la société, votre entreprise et votre emploi. Aussi je m’efforcerai dans mes prochains articles de récapituler tous ces changements autour de trois grands thèmes : les smartphones, les interface naturelles et l’intelligence artificielle. Assurément les trois sujets les plus chauds de la rentrée.