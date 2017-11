L’intelligence artificielle est un outil informatique comme un autre

Je poursuis ma série d’articles sur l’intelligence artificielle, car le sujet est vaste et la confusion persistante. Le problème est que le débat est en ce moment complètement pollué par des réflexions philosophiques sur la singularité et la place de l’humain et des machines dans l’univers. J’ai beaucoup de respect pour les philosophes… mais là ce n’est clairement pas le moment de se poser toutes ces questions existentielles : il y a des parts de marché à défendre, des campagnes à personnaliser, des conversations à automatiser… et les IA peuvent vous apporter un coup de main non négligeable.

Pas le temps de niaiser, faut s’y mettre !

J’étais la semaine dernière à l’ADETEM pour leur journée annuelle consacrée aux tendances du marketing. Comme vous pouvez vous en douter, la journée était consacrée à l’intelligence artificielle et à ses applications pour le marketing. J’ai essayé au cours de mon intervention de faire passer un message simple : l’intelligence artificielle n’est pas qu’un concept nébuleux, ce sont également des briques technologiques qui peuvent être employées pour faire des choses très concrètes : reconnaissance visuelle ou vocale, analyse de grandes quantités de données pour tenter d’y identifier des schémas récurrents, prédictions… Comme le dit très bien Andrew Ng, nous avons atteint le pic de discussions, il faut maintenant passer à l’action : Andrew Ng Says Enough Papers, Let’s Build AI Now!.

C’est dans ce contexte que j’ai pu compléter le discours de vulgarisation donné le mois précédent (L’avènement du marketing augmenté) avec un certain nombre d’exemples concrets de ce qu’il est possible de faire avec des solutions dopées à l’IA.

Comme précisé dans ce diaporama, je suis persuadé que malgré le ramdam médiatique et toutes les promesses qui peuvent être faites par les experts, l’IA est une ressource informatique comme une autre, au même titre que les bases de données ou les outils de B.I. Comprenez par là que l’IA est une couche que l’on empile sur un existant pour pouvoir travailler plus vite ou différemment, mais en aucun cas pour faire le travail à la place des marketeurs ou publicitaires. Certes, le potentiel est gigantesque, mais il sera progressivement transformé à mesure que les entreprises intégreront les IA et surtout parviendront à remplir les nombreuses conditions nécessaires à leur bon fonctionnement. Au même titre que les objets connectés ou le big data, les IA vont nous aider à améliorer les performances et découvrir des enseignements-clés là où un être humain ne pouvait en voir.

Normalement la vidéo de cette intervention devrait être publiée dans les prochains jours, je la rajoute dès qu’elle sera disponible.

Je profite de cet article pour partager avec vous la dernière version de mon panorama des solutions d’intelligence artificielle pour le marketing (la version 1.2) :

Oui je sais, ça commence à faire un peu tassé notamment sur les cases de droites, mais je découvre de nouvelles solutions tous les jours !