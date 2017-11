Rétrospective sur une décennie numérique

Le numérique est tellement imbriqué dans notre quotidien qu’il est extrêmement difficile de se souvenir de l’époque où il n’y avait ni smartphone, ni Facebook. Et pourtant, c’était il y a 10 ans ! Avec une adoption aussi rapide et massive, on ne s’étonne pas de voir autant d’entreprises traditionnelles complètement désarmées face à la transformation digitale. Pour bien mesurer le chemin parcouru par les contenus et services numériques dans notre quotidien, je vous propose une rétrospective de ses 10 dernières années.

Comme tous les ans, j’ai eu le plaisir d’intervenir en Bretagne pour l’évènement Web in Lorient. Comme ils fêtaient es 10 ans de la conférence, j’en ai profité pour faire une mise en perspective du chemin parcouru au cours de cette période.

La transformation digitale est réelle, elle détruit autant de valeur qu’elle en crée

Personne ne peut nier l’impact du numérique sur le commerce, les médias, l’informatique… Certes, il y a eu de la casse pour les entreprises qui ont refus le changement, mais le numérique a ouvert un nombre conséquent de domaines d’innovation : médias sociaux, terminaux mobiles, consommation à la demande et plateformes de contenus / services, logiciels en ligne et offres de cloud computing, publicité programmatique, réalité augmentée – virtuelle, interfaces naturelles, intelligence artificielle… autant de sujets et d’opportunités pour capter ou créer de la valeur.

Si l’on prend du recul, les principaux facteurs de changement sont les suivants :

Tous ces facteurs cumulés font que notre quotidien n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a 10 ans. Et le pire dans tout ça, c’est que la transformation induite par de nouveaux facteurs va être encore plus importante sur les 10 prochaines années :

J’insiste sur le fait que nous sommes dans une phase d’accélération de la transformation digitale : ceux qui font de la résistance au changement vont accumuler un retard qu’ils ne parviendront pas à combler. Voilà pourquoi il est intéressant de faire un point à date : pour nous rendre compte du chemin parcouru et pour mieux appréhender celui qu’il reste faire.

J’ai résumé et illustré tout ça dans le diaporama suivant :

Encore merci aux équipes de Web in Lorient pour m’avoir donné l’occasion de faire cette rétrospective. Vivement 2027 !