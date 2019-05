Panorama des médias sociaux 2019

Cette année, Facebook a fêté ses 15 ans d’existence. Certes, Facebook n’est pas la plus ancienne des plateformes sociales, mais c’est celle qui a le plus bouleversé le web et la société en général. en 2019, comme chaque année, les médias sociaux nous apportent leur lot de nouveautés, mais l’année passée a surtout été celle de la consolidation pour les principaux acteurs. Pour y voir plus clair, je vous propose une nouvelle édition de mon panorama des médias sociaux.

Comme tous les ans depuis plus de 10 ans, je vous propose mon panorama des médias sociaux. Je précise que le schéma est en anglais pour simplifier sa distribution, notamment à l’étranger. Autre précision importante : ce panorama est mon interprétation du paysage des médias sociaux : non seulement il n’est pas exhaustif (sinon ça ferait un schéma impossible à lire), mais de plus, il ne concerne que les plateformes sociales occidentales (à l’exception de WeChat et Line qui proposent une version internationale de leur service « local »).

Une année particulièrement riche

Aviez-vous remarqué qu’il y a une règle officieuse sur internet : « Rien n’est figé, sauf pour les plus gros acteurs ». Les médias sociaux ne dérogent pas à cette règle car l’année 2019 a été particulièrement riche en bouleversements… sauf pour les plus grosses plateformes sociales pour lesquelles c’est business as usual : Les usages des réseaux sociaux en 2019.

Petite synthèse des temps forts de l’année :

Comme vous pouvez le constater, il s’est passé beaucoup de chose l’année écoulée. Même si les positions sont relativement stables, les médias sociaux sont tout de même un terrain de jeu très mouvant pour les marques et distributeurs (cf. l’évolution de mon panorama sur les 10 dernières années).

Intéressons-nous maintenant à la distribution de l’audience.

Il y a Facebook et les autres

La domination de Facebook dans le paysage des médias sociaux n’est un secret pour personne, il suffit de regarder les statistiques : 1,56 milliards d’utilisateurs journaliers et plus de 2,5 milliards d’utilisateurs réguliers si l’on prend en compte l’ensemble des applications (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp). Ceci explique pourquoi Facebook subit autant de pression de la part des gouvernements et de l’opinion publique : car c’est de très loin le média le plus puissant de l’histoire de l’humanité. Pour le moment, seule la régie publicitaire est mutualisée, mais s’ils parviennent à fusionner les différentes messageries (Facebook takes next step in plans for unified messaging service to rival iMessages) et à lancer une monnaie universelle (Les dessous de Project Libra, la future cryptomonnaie de Facebook), la puissance de Facebook risque d’atteindre des sommets.

Voilà pourquoi j’ai placé Facebook et son écosystème au coeur de mon panorama 2019, c’est la façon la plus simple de représenter la réalité de la situation. Ceci étant dit, ceci ne signifie pas forcément que nous sommes en situation de monopole, car le paysage des médias sociaux est certes dominé par Facebook et ses différents services, mais également par une poignée de plateformes sociales occupant une position prépondérante sur leur créneau respectif :

Outre Facebook et cette poignée de plateformes sociales dominantes, il existe également un second cercle de services très populaires (WordPress, Medium, Pinterest, Twitch, Reddit…) mais que l’on ne peut pas placer au centre du panorama car, soit elles n’atteignent pas la taille critique, soit elles n’affichent pas l’ambitions suffisantes (ex : WordPress, le moteur de blog qui est utilisé par 1/3 des sites web, mais dont on n’entend quasiment jamais parler).

Cette analyse peut paraitre simpliste, mais elle est le reflet d’un écosystème qui a mis une dizaine d’années à se stabiliser. Mais gardez bien en tête que tout ceci ne concerne que les adultes (As Gen Z Reshapes the Social Media Landscape, Marketers Need to Be Open to Change). Pour avoir un aperçu plus précis des usages des ados et pré-ados, je vous recommande la série d’études publiées par l’agence Heaven : #BornSocial, #YouTubeCulture et #TikTokCulture.

Un écosystème toujours aussi dense

Pour cette nouvelle édition de mon panorama, je conserve la répartition des différents services en six grands usages : publication, partage, messagerie, discussion, collaboration et réseautage. Des usages qui se chevauchent, mais qui me permettent tout de même de structurer le paysage et ses différents acteurs :

Vous pouvez compter, ça fait 135 services en tout. Un nombre élevé, qui ne représente que la partie visible de l’iceberg, mais permet de décrire une vision réaliste du paysage des usages sociaux en ligne.

Au passage, je remercie mes collègues et associés pour leur apport sur ce panorama : Mathieu, Stéphane et Cédric.

Si vous souhaitez avoir une vision plus complète, il existe d’autres panoramas dont la World map of social network, la Social Media Map et le Conversation Prism qui n’a pas évolué depuis plusieurs années. Pour ce qui est de l’Asie, il y a l’incontournable China Social Media Landscape de Kantar, mais malheureusement pas d’équivalent pour toute la région asiatique (du moins pas à ma connaissance).

Avec cette nouvelle version de mon panorama, vous êtes donc à jour sur les différentes plateformes sociales et leur positionnement. Reste encore à définir dans quelle mesure ces différents supports peuvent être utiles à votre marque ou votre activité. Une question beaucoup plus complexe qu’elle n’y parait, que j’avais déjà abordéé en 2012 (De l’intérêt de définir une architecture communautaire et sociale) et qui fera l’objet d’un autre article.