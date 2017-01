Pourquoi les applications natives ne doivent plus être votre priorité

Il y a 10 ans, Steve Jobs présentait la première version de l’iPhone, sans se douter de l’impact qu’il allait avoir sur notre quotidien : les smartphones ont complètement bouleversé nos habitudes de consommation et réflexes d’achat. Mais la vrai coup de génie d’Apple a été de faire croire au marché qu’une application native distribuée via son app store est le seul moyen de toucher les mobinautes. 10 ans après, cette assertion persiste dans la tête des annonceurs, mais l’hégémonie des applications mobiles natives touche à sa fin avec l’avènement des progressive web apps.

2/3 des mobinautes ne téléchargent plus d’application mobile

J’espère ne rien vous apprendre en disant que le smartphone est le premier écran, devant la TV, les ordinateurs et les tablettes. Et ce, en moins de 10 ans, soit une période très courte. Le problème est qu’après 10 ans de croissance très forte, le marché arrive à saturation (On Their Tenth Anniversary, Mobile Apps Start Eating Their Own). Le rapport annuel de Flurry Analytics nous montre que les applications de messagerie enregistrent une énorme croissance au détriment des autres. Forcément, car l’attention des mobinautes est limitée.

Nous sommes aujourd’hui dans une situation de marché très tendue où les app stores sont saturées (2,8 M d’applications sur Google Play, 2,25M sur l’App Store, cf. App Stores Start to Mature), où les GAFA et éditeurs de jeux mobiles squattent le top20 des téléchargements, donc les « têtes de gondole » des app stores (The 60 most popular apps of 2016). Résultat : il est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible pour un annonceur de sortir du lot avec une application mobile native.

Ce phénomène de cannibalisation est confirmé par la très sérieuse Mobile Marketing Association qui nous révélait qu’au troisième trimestre 2016, sur 35 M de mobinautes français, seuls 8,5 M ont téléchargé au moins une application (Baromètre trimestriel du marketing mobile en France). Vous pouvez faire le calcul vous-même, ça fait à peine 1/3, les deux tiers restants se désintéressent des nouvelles applications mobiles car ils ont tout ce qui leur faut avec les applications de messagerie. Ceci se traduit par une augmentation des coûts d’acquisition / rétention, donc une baisse du ROI.

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’une application native offre un meilleur confort d’utilisation, est plus stable et performante, et le restera vis-à-vis d’autres solutions (web app ou application hybride). Mais c’est surtout, et ça le restera, la solution la plus coûteuse. Les applications natives peuvent être justifiées, mais dans des cas bien précis : pour les jeux mobiles ou pour les marques et organisations avec lesquelles les clients ont au moins un contact effectif par semaine (nous parlons ici de contacts réels, existants et non de contacts projetés). Au final, les applications natives sont surtout intéressantes pour les banques et les distributeurs généralistes bien installés (ex : Amazon, Vente-privée, Carrefour, PriceMinister…). Sinon des applications de transporteurs pour fidéliser le coeur de cible (ex : SNCF ou compagnies aériennes). Pour les autres marques ou organisations, les coûts d’acquisition et de rétention d’une application native sont trop élevés, ça n’est pas rentable. D’où la nécessité d’étudier des solutions alternatives.

Les lecteurs les plus attentifs auront noté que ce sujet n’est pas neuf : déjà en 2012 la discussion s’enlisait (En finir avec le débat application vs. site mobile). Ces dernières années, j’ai essayé d’apporter ma modeste contribution à ce débat en mettant en avant le problème récurrent du ROI et ainsi que les solutions alternatives : Les applications mobiles sont-elles obsolètes ? et Les applications mobiles de marque sont une utopie.

Nous sommes maintenant en 2017, et la situation est beaucoup plus simple à comprendre, car nous avons à disposition une solution qui peut mettre tout le monde d’accord, sauf peut-être les agences de développement d’applications qui continueront de prêcher pour leur paroisse…

Les progressive web apps proposent tous les avantages sans les inconvénients

Il existe de nombreuses technologies alternatives aux applications mobiles natives, notamment les applications hybrides dont j’ai déjà parlé (Application mobile : tout est à revoir. Pour mémoire, Twitter, Instagram et Uber sont des applications hybrides, donc ne venez pas me dire que « les gens préfèrent les applications natives« . Non, car les gens ne font tout simplement pas la différence. Mais là n’est pas la question, car cet article ne parle pas des technologies hybrides, mais de technologies dites « progressives ».

Depuis 2 ans, Google et Opera mettent le paquet pour promouvoir les progressive web apps. Il existe déjà une importante littérature sur ce sujet :

Méfiez-vous, car les progressive web apps (PWA pour les intimes) ne doivent pas être confondues avec les Android Instant Apps qui sont des applications natives que vous pouvez tester en streaming (Google starts testing Instant Apps in the wild). Vous suivez ?

Concrètement, Les PWA sont des sites web qui se comportent comme des applications natives.

Elles en proposent d’ailleurs tous les avantages :

l’accès aux ressources du smartphone (GPS, appareil photo…) ;

le stockage et exploitation hors-ligne (s’il y a une mauvaise connexion ou si vous êtes en mode avion) ;

l’envoi de notifications grâce aux Services Workers (Progressive Web Apps with Service Workers)…

Vous pourriez me dire que n’importe quel site mobile peut le faire, mais la différence entre les web apps et les PWA, c’est que dès la première connexion, la PWA va vous proposer de créer une icône pour mettre sur votre écran d’accueil et vous demander l’autorisation d’accéder à telle ou telle ressource. À la deuxième, elle va télécharger des contenus pour que vous puissiez les lire hors-ligne, et vous demander une seconde autorisation. À la troisième, elle va stocker encore plus de contenus, ainsi qu’une troisième autorisation… Plutôt que de forcer le mobinaute à télécharger l’intégralité de l’application et de lui demander l’ensemble des autorisations, la PWA va le faire… progressivement. L’objectif est donc de faire bénéficier aux mobinautes des services ou des contenus sans leur imposer le laborieux processus d’installation.

Les PWA proposent également tous les avantages des applications hybrides : un code source unique, des autorisations persistantes… Elles proposent également tous les avantages des web apps : accès et mises à jour immédiats, faible courbe d’apprentissage, utilisation des ressources humaines que vous avez déjà à disposition (les développeurs web), référencement (Google and Progressive Web Apps: the mobile experience and SEO)…

Pour vous rendre compte du potentiel des PWA, je vous invite à visiter le site PWA Rocks pour tester les différentes applications référencées, et tout particulièrement AliExpress, Selio, Flipkart, Paper Planes, QR Code Scanner, Financial Times, Guitar Tuner, Housing et la version légère de Telegram.

Cerise sur le gâteau : plus on avance dans le temps et plus les frameworks mis à disposition pour la communauté se perfectionnent (ex :

Getting Started with Progressive Web Apps). Il est même possible de cumuler les avantages des PWA avec d’autres technologies conçues pour les smartphones (Progressive Web AMPs). Les PWA fonctionnent sur n’importe quel navigateur, mais les équipes de Google ont annoncé quelque chose de très intéressant la semaine dernière : le support avancé pour Chrome sur Android (Progressive Web Apps, or WebAPKs, are live on Chrome for Android).

Encore une fois, si le principe de web app n’est pas neuf, mais ce sont toutes ces petites améliorations incrémentales, et la saturation des app stores qui font que les PWA sont devenues incontournables pour les annonceurs et organisations qui n’ont pas les moyens de financer le développement et la mise à jour des différentes versions d’une application native (iOS, Android, Windows Phone), et il y en a beaucoup ! La bonne nouvelle, c’est que les PWA sont une solution légère, agile, puissante, évolutive, standardisée… sans aucun désavantage ou compromis pour les annonceurs.

La bataille du smartphone ne se joue pas dans une app store, mais dans la rue ou le magasin

Bien évidemment, il y aura toujours des défenseurs des applications natives qui vont arguer la voie royale et leur expertise, ce que je ne me risquerais pas à remettre en cause. Mais vous devez absolument garder en tête que lancer une application native n’est pas un objectif, c’est un moyen. L’important c’est de trouver de nouveaux clients, d’augmenter le C.A…. Apple a réussi à nous faire croire que le seul moyen de toucher les internautes sur leur smartphone est de proposer une application native distribuée sur leur app store, mais nous savons maintenant que les seuls gagnants de ce système sont les GAFA et les éditeurs de jeux. Pour les annonceurs, à quoi bon dépenser du temps, de l’argent des ressources pour essayer de concurrencer les GAFA sur leur propre terrain (les app stores) ?

L’important pour les marques et organisations est de se focaliser sur les clients, pas sur les visiteurs d’une app store. Avec les terminaux mobiles, tout est question de contexte : il faut convaincre et servir les clients directement sur le point de vente au moment où ils en ont besoin. Voilà pourquoi il faut concentrer vos efforts sur ce contexte d’usage en priorité, et non sur celui d’une app store encombrée par des jeux et des applis de messagerie qui ne font que perturber la vente.

Donc, les PWA doivent être en haut de votre liste de priorités, mais ne sont qu’une partie de la réponse (cf. Vous n’avez pas besoin d’une application mobile, mais d’une feuille de route mobile). Tout annonceur avec un minimum d’ambition se doit de déployer un écosystème mobile plus complet pour pouvoir couvrir d’autres contextes et exploiter aussi :

Les plateformes et médias sociaux (pour faire de la publicité native et distribuer des contenus) ;

Les applications de messagerie (pour proposer du support ou des services à travers des chatbots) ;

Les SMS et notifications (pour faire du recrutement et des opérations géolocalisées) ;

Les applications natives (pour fidéliser et mesurer avec précisions le comportement des clients les plus fidèles) ;

Un ou plusieurs sites responsive (pour l’exhaustivité de leur contenu)…

La définition préalable d’un écosystème mobile complet vous permet de répartir votre budget et vos ressources de façon cohérente entre les différents supports, et de proposer une solution adaptée au contexte des clients selon leur progression dans le parcours. On ne peut ainsi pas demander le même engagement à un prospect qu’à un client fidèle (télécharger puis paramétrer une application native).

Pour clôturer mon argumentation, je vous délivre mon dernier argument : la Chine. Comment se fait-il que les centaines de millions de mobinautes chinois s’en sortent sans l’app store d’Apple ? Tout simplement parce qu’ils se sont adaptés à ce paysage complètement fragmenté (There are over 200 app stores in China, these are the TOP 20) où Weixin règne en maitre et à réussi à imposer son système (WeChat rolls out ‘mini programs’ in a bid to kill off apps). Les annonceurs chinois sont plus pragmatiques, ils ont abandonné la « voie royale » des applications natives pour adopter la solution offrant le meilleur ROI.

Vous remarquerez au passage que le modèle instauré par Weixin est très proche de ce que proposait NTT-DoCoMo il y a 20 ans avec iMode. Comme quoi, Apple n’a pas tout inventé !

…

…

…

Et comme quoi, personne n’échappe à la domination des plateformes (GAFA ou BAT) !