Rétrospective 2021 et sujets éditoriaux 2022

Accélération numérique, télétravail hybride, blocage des identifiants publicitaires, DTC, cryptos, NFT, métavers, #TemaLaTailleDuRat, décès de L.G. Petrov… l’année 2021 a encore une fois apporté son lot de nouveaux usages numériques, phénomènes viraux et drames culturels. Pour vous permettre d’y voir plus clair dans ce maelström et de vous projeter dans 2022, je vous propose une synthèse des articles publiés cette année.

Les cadeaux sont déballés et les branches du sapin commencent à s’affaisser, il est donc grand temps de clôturer l’année en prenant du recul sur les grandes thématiques numériques qui ont rythmé ces 12 derniers mois. En fin d’année dernière, nous pensions que le virus serait rapidement maitrisé et que nous pourrions reprendre nos vies d’avant… Grosse déception, car nous en sommes quasiment au même point avec cette cinquième vague de contaminations.

De ce fait, les usages numériques sont toujours aussi présents dans notre quotidien, autant si ce n’est plus qu’en 2020. Il en résulte des prévisions de croissance toujours plus folles et des levées de fonds records (French Tech : plus de 10 milliards d’euros levés en 2021, le double de 2020).

Je ne suis pas le mieux placé pour commenter ces chiffres (pour cela, je vous conseille les analyses de Avolta Partners à l’origine du graphique), mais ils sont le reflet du basculement de civilisation que nous sommes en train de vivre : la quatrième révolution industrielle, celle du numérique. Tout comme la télévision et la voiture ont transformé le quotidien de milliards de personnes au XXe siècle, les terminaux numériques et services en ligne sont en train de bouleverser irrémédiablement nos modes de vie. Pour bien appréhender ces bouleversements, je vous propose une rétrospective des articles publiés sur ce blog ainsi que ceux publiés sur le site de ma société (SYSK).

Synthèse des articles publiés en 2021

Transformation digitale et accélération numérique :

Travail à distance et nouvelles formes de collaboration :

Marketing, commerce et publicité en ligne :

Médias sociaux et communautés en ligne :

Métavers et usages virtuels :

Cryptos, blockchains et DAOs :

Préparez-vous à la lame de fond du Web3

Comme vous pouvez vous en rendre compte, sont abordés des sujets récurrents (e-marketing, commerce en ligne, médias sociaux…), des réflexions de fond (confiance, collaboration, management…) ainsi que des nouvelles technologies (NFT, métavers…). Tout ceci illustre bien la situation que nous sommes en train de vivre : une accumulation d’usages numériques « historiques » et d’innovations (plus ou moins) rupturistes : Les différents stades d’évolution du web : 1.0, 2.0, 3.0…

C’est cette thématique que je compte aborder l’année prochaine. Non pas une énième incitation à vous lancer dans les cryptos et NFTs, j’espère que vous avez compris par vous-même que ce sont des « investissements » extrêmement (trop ?) risqués, mais plutôt une constatation que l’ensemble de ces évolutions / innovations forment un tout que l’on a encore du mal à appréhender, mais qui pourtant marque une nouvelle étape dans l’histoire du web. Pour le moment, l’essentiel des discussions sur le Web3 tournent autour des cryptos et des nombreux usages de la blockchain, mais j’ai l’intime conviction que ça va bien au-delà.

Ce dont je suis également persuadé, c’est que le rythme d’évolution ne va pas faiblir et qu’il va falloir s’accrocher pour ne pas se faire distancer et se rendre vulnérable aux nouveaux nouveaux entrants numériques. Rassurez-vous, votre serviteur sera là l’année prochaine pour vous aider à décrypter tous ces nouveaux usages numériques.