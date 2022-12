Rétrospective 2022 et sujets éditoriaux 2023

Cette année 2022 aura été marquée par un enthousiasme démesuré pour tout ce qui touche à la blockchain et aux usages virtuels. Il est donc logique que le Web3 et le métavers soient les deux sujets majeurs de l’année, partageant le devant de la scène médiatique avec l’intelligence artificielle et les modèles génératifs. Mais au-delà des tendances, ce sont toujours les mêmes sujets de fond qui ont rythmé ma production éditoriale : transformation digitale, e-marketing et collaboration. Enfin, notons au dernier trimestre la montée en puissance d’une notion inédite sur ce blog : le développement numérique durable.

En 2022, j’ai publié 34 articles sur ce blog. C’est peu, soit, mais avec un temps moyen de lecture de 13 minutes, ça représente tout de même un contenu conséquent (7 h 20 de temps de lecture total, avec un record à 20 minutes pour mon article sur le Web3). Et oui, effectivement, j’ai beaucoup parlé de métavers et de Web3, mais j’espère vous avoir convaincu que ces sujets étaient extrêmement mal couverts par les médias et « spécialistes » du numérique, alors qu’ils reposent sur des technologies et usages qui existent depuis plus d’une dizaine d’années (respectivement la réalité virtuelle et la blockchain).

En termes d’audience, si je ne me suis pas trompé dans la migration forcée vers Google Analytics 4, ce sont plus de 420.000 visiteurs qui sont venus sur ce blog, dont 75% sur ordinateur et moins de 24% sur smartphone, avec un temps de session moyen de 10 minutes et 48 secondes.

Sinon, 2022 aura très clairement été l’année de la prise de conscience que les arbres ne poussent pas au ciel (une métaphore pour décrire le ralentissement de la croissance des BigTechs) et que l’espace numérique n’est pas virtuellement infini : il est contraint par le nombre de serveurs informatiques qu’il faut faire tourner (donc de composants à produire à partir de métaux et terres rares) et par l’électricité nécessaire à leur alimentation (donc de ressources fossiles à extraire du sol et faire brûler comme le pétrole, le charbon ou le gaz). Sans oublier bien entendu l’attention limitée des utilisateurs.

Cette prise de conscience dictera ma ligne éditoriale pour 2023, mais avant d’en parler, je vous propose une rétrospective thématique des articles publiés en 2022.

Sujets éditoriaux pour 2023

Comme 2022, l’année 2023 nous réservera de nombreuses surprises, mais j’ai déjà une bonne idée de ce que je vais vous raconter l’an prochain :

Encore des explications sur les Web3 et le métavers (surtout de la démystification) ;

Un décryptage de l’évolution des enjeux et pratiques du e-marketing (notamment tout ce qui touche aux écosystèmes numériques) ;

De la pédagogie sur les nouveaux outils de collaboration et le basculement vers la digital workplace (abandon de la culture du fichier et des emails) ;

Un recentrage sur la notion de développement numérique durable, car la sobriété numérique et la croissance raisonnée sont les seuls leviers de compétitivité (rationalisation et économies).

Autant vous prévenir tout de suivre : je n’aurai de cesse de vous expliquer comment faire mieux avec moins.

Et sinon, je vous donne RDV le 24 juin 2023 pour fêter les 20 ans de ce blog.