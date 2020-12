Rétrospective 2020 et projets éditoriaux 2021

Comme à chaque fin d’année, je vous propose une sélection thématique de mes meilleurs articles, l’occasion de prendre du recul par rapport à cette année folle et de procéder à une analyse à froid des grands changements liés au numérique. Je partage également avec vous mes projets éditoriaux pour la nouvelle année : les sujets que j’aimerai approfondir et la façon de le faire.

Vous avez certainement dû vous en rendre compte : l’année 2020 a été particulièrement mouvementée et a bouleversé un bon nombre de nos convictions. L’urgence et l’ampleur de la crise sanitaire nous ont forcés à rétrécir notre champ de vision et à nous concentrer sur des solutions et décisions immédiates. Le début de la campagne de vaccination nous permet maintenant de nous projeter un peu plus loin et de prendre du recul. Je vous propose donc une rétrospective thématique de mes meilleurs articles.

Le numérique en réponse au virus et pour préparer l’après-COVID :

Collaboration, nouvelles méthodes et nouveaux outils de travail :

Accélération numérique et transformation digitale de notre société :

Stratégies numériques et plateformisation de l’économie :

Commerce en ligne et évolution de la distribution :

Data management et intelligence artificielle :

Innovations technologiques et usages numériques :

Même si les deux phases de confinement et mesures de distanciation sociale ont fortement perturbé les événements, j’ai quand même eu l’occasion de participer à un certain nombre d’événements dont plusieurs sont accessibles librement.

Omnicanale et total commerce pour l’Institut du commerce :

La data, une mine d’or sous exploitée pour le Grand Est Numérique :

Le 21e siècle ne fera pas de cadeaux pour Disrupt RH :

Mythes et réalités de l’accélération numérique pour le podcast de Yann Gourvennec :

Vers l’entreprise résiliente : Comment piloter par la donnée ? pour l’AD’OCC :

Ceci conclut la rétrospective de mes publications de 2020. Il y a plusieurs sujets que j’aimerai approfondir en 2021 :

La transformation digitale tactique et effective (qui fait suite aux nombreuses annonces et plans stratégiques qui n’ont au final pas donné grand-chose) ;

L’évolution des pratiques de marketing et de communication, car nous n’avons exploré que la partie visible de l’iceberg (les techniques de ciblage / personnalisation individuelle et de deep fake appliquées aux médias traditionnels vont faire un carton) ;

La montée en puissance des cryptomonnaies et nouveaux moyens de paiement (parce que les usages sont trop longtemps resté figés, en majeure partie à cause des banques) ;

L’évolution du secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique (la crise du coronavirus a été le révélateur de la vétusté des institutions et des pratiques) ;

L’arrivée à maturation des outils de no-code (une authentique révolution dans les organisations et entreprises où les équipes peuvent maintenant regagner en autonomie et s’extraire de la feuille de route informatique).

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, il y a d’innombrables autres sujets à traiter en fonction de l’actualité, et je suis impatient de voir ce que 2021 nous réserve…

En termes de format éditorial, je reste fidèle aux articles longs publiés en fonction de mon inspiration et non en selon un calendrier précis (donc du slow blogging). En revanche, j’adorerai expérimenter des publications croisées pour pouvoir confronter mes points de vue avec d’autres, notamment Alain Lefebvre dont je suis un grand fan. Malheureusement, nous ne parvenons pas à trouver un format éditorial qui nous permettrait d’exprimer nos opinions respectives tout en proposant un bon confort de lecture… Qu’à cela ne tienne, c’est un de mes projets prioritaires pour 2021 !

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et nous nous retrouvons prochainement pour toujours plus d’analyse et de décryptage des usages numériques.