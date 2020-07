Bilan numérique de la décennie

Nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle, celle du numérique, et les terminaux, outils et supports numériques sont omniprésents dans notre vie courante. Avec le coronavirus nous traversons une période de grands bouleversements, mais plutôt que de les ralentir, les contraintes d’un quotidien sans contact accélèrent le rythme d’adoption de nouveaux usages numériques. La difficulté pour les entreprises et organisations est de pouvoir s’adapter suffisamment vite à l’évolution du marché, un exercice périlleux qui nécessite au préalable une prise de recul pour bien comprendre l’impact des changements précédents.

Si nous ne savons pas où nous allons, au moins pouvons-nous faire le point sur là d’où nous venons. La période estivale est ainsi l’occasion de vous présenter un bilan des usages et innovations numériques de ces dix dernières années. L’objectif étant d’y voir plus clair dans ce maelstrom numérique et de mieux aborder la prochaine décennie.

10 usages et supports numériques qui existaient déjà en 2010

Avant de me lancer dans l’énumération des principaux changements ou faits marquants des années 2010, il est important de se remémorer ce qui existait avant pour prendre du recul et se rendre compte que certains usages sont bien plus anciens qu’on ne le pense. Exemple tout bête : le commerce en ligne n’est pas un phénomène récent, il est apparu il y a 40 ans avec l’introduction du Minitel et des premiers services télématiques marchands de la SNCF ou de La Redoute au début des années 80.

Voici donc les dix supports, usages ou pratiques numériques numériques qui existaient déjà au début de la dernière décennie :

Les jeux sociaux / mobiles . L’étoile montante du créneau à cette époque était Zynga, un pur produit de la Silicon Valley qui préparait déjà son introduction en bourse (The Future of Social Games is Mobile). N’allez pas penser que les casual games sont des attrape-nigauds, car ils se révèlent être de très bons leviers de transformation numérique.

Le cloud computing . En 2010, AWS existait depuis 4 ans et Microsoft venait tout juste de lancer son offre Azure. Cette année, c’est un marché qui devrait dépasser les 400 MM$ (Cloud Computing Market Projected To Reach $411B By 2020).

Tous ces supports, usages et pratiques existaient donc déjà en 2010, c’est sur cette base que de nombreux autres ont pu s’appuyer pour se développer. Rétrospectivement, les smartphones et médias sociaux ont été de loin les plus gros facteurs de changement, deux sujets qui sont d’ailleurs étroitement liés…

Intéressons-nous maintenant à la décennie passée.

20 tendances ou pratiques numériques qui se sont développées ces dix dernières années

À l’échelle du web, une décennie représente une éternité. Bon OK, pas tout à fait une éternité, plutôt 1/3 de son existence en fait (30th Anniversary of the World Wide Web). Si l’on part du principe que ce dernier tiers a été le plus prolixe, identifier les vingt tendances ou pratiques majeures est un exercice compliqué. Quoi qu’il en soit, voici celles qui sont selon moi les plus représentatives de cette décennie passée :

Les assistants numériques et interfaces vocales / visuelles . Personne ne peut nier les progrès réalisés par les assistants numériques, car ils sont parmi les premiers à bénéficier de l’apprentissage machine et plus particulièrement des méthodes dites de deep learning. Si pour le moment, ils sont cantonnés à des usages basiques (Les assistants personnels ne délivrent leur potentiel que pendant les micro-moments vocaux), ils vont petit à petit s’imposer dans notre quotidien pour devenir indispensables et surtout omniprésents (Les assistants personnels sont les nouveaux navigateurs web, et les GAFAM en sont les maitres absolus). De même, les progrès spectaculaires réalisés en matière de reconnaissance vocale et visuelle précipitent le déclin des périphériques de saisie actuels (claviers, stylets, écrans tactiles…) et nous préparent à l’ère post-smartphone.

. Personne ne peut nier les progrès réalisés par les assistants numériques, car ils sont parmi les premiers à bénéficier de l’apprentissage machine et plus particulièrement des méthodes dites de deep learning. Si pour le moment, ils sont cantonnés à des usages basiques (Les assistants personnels ne délivrent leur potentiel que pendant les micro-moments vocaux), ils vont petit à petit s’imposer dans notre quotidien pour devenir indispensables et surtout omniprésents (Les assistants personnels sont les nouveaux navigateurs web, et les GAFAM en sont les maitres absolus). De même, les progrès spectaculaires réalisés en matière de reconnaissance vocale et visuelle précipitent le déclin des périphériques de saisie actuels (claviers, stylets, écrans tactiles…) et nous préparent à l’ère post-smartphone. La publicité programmatique . Autres grands bénéficiaires du machine learning et des outils de big data, les pratiques de programmatic buying sont maintenant la référence, surtout à l’ère des médias individualisés où chaque offre doit être parfaitement ciblée et personnalisée pour espérer attirer l’attention des internautes et avoir une (petite) chance de transformer. Les innombrables offres et intermédiaires technologiques permettent aux annonceurs de se constituer de véritables machines de guerre publicitaires, mais restent terriblement dépendants des gardiens de l’audience (principalement Google et Facebook) et de l’évolution de la législation.

. Autres grands bénéficiaires du machine learning et des outils de big data, les pratiques de programmatic buying sont maintenant la référence, surtout à l’ère des médias individualisés où chaque offre doit être parfaitement ciblée et personnalisée pour espérer attirer l’attention des internautes et avoir une (petite) chance de transformer. Les innombrables offres et intermédiaires technologiques permettent aux annonceurs de se constituer de véritables machines de guerre publicitaires, mais restent terriblement dépendants des gardiens de l’audience (principalement Google et Facebook) et de l’évolution de la législation. Les outils low/no code. Tout ce qui touche de près ou de loin au numérique exige nécessairement un développement informatique, donc un minimum de ressources. Avec l’intensification de l’exploitation des outils et supports numériques, un goulot d’étranglement s’est naturellement formé entre la demande (les besoins des entreprises) et l’offre (les développeurs). Pour pouvoir réduire l’écart entre les deux, la communauté informatique s’est mobilisée pour créer des briques technologiques communes afin de gagner du temps et de standardiser les développements (très utiles pour assurer la maintenance). Il en résulte des frameworks et librairies partagées comme Boostrap, Foundation, jQuery, Angular, React, Meteor, Symfony, Django… des noms barbares qui ne vous disent probablement rien, mais qui simplifient considérablement le développement des sites et applications avec des pratiques qui s’apparentent à la cuisine d’assemblage. Le but de l’exercice étant de réduire le nombre de lignes de code à produire, d’où le terme « low code ». Encore plus fort, il existe maintenant une série d’outils permettant de concevoir et déployer des applications en ligne sans avoir à taper une seule ligne. Une capacité bien pratique quand les délais sont très serrés ou que le marché est très instable (Le no-code pour s’adapter plus vite dans un environnement post-COVID).

Les grands acteurs du numérique asiatiques. Inconnus du grand public il y a quelques années, de sociétés chinoises comme Huawei, Xiaomi, Alibaba, Tencent ou ByteDance alimentent aujourd’hui de nombreux débats, car leurs produits ou services sont étroitement liés à nos usages numériques quotidiens. Ceci est la résultante d’une politique d’exportation et de prise de participation très agressive des acteurs majeurs du numérique en Chine (les fameux BATHX). Notez que l’émergence des géants asiatiques du numérique ne se limite pas à la Chine puisque l’on s’intéresse aussi énormément aux pays d’Asie du Sud-est avec des acteurs comme Lazada ou GoJerk, ainsi qu’à l’Inde avec des sociétés comme Jio, Flipkart, Paytm…

Ceci conclut les vingt tendances ou pratiques numériques majeures de ces dix dernières années. Comme vous pouvez le constater, cette décennie a été riche en innovations et bouleversements. La prochaine s’annonce encore plus riche, voilà pourquoi il faut s’y préparer dès maintenant.

10 préoccupations des marques et organisations

Maintenant que nous avons récapitulé les deux dernières décennies, il convient de s’intéresser à la suite. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un exercice de futurologie, mais plutôt dans une énumération des grands enjeux numériques auxquels les marques et organisations doivent faire face :

Les enjeux de la prochaine décennie sortent donc du contexte du numérique… mais y sont tous immanquablement associés pour une simple raison : le numérique est omniprésent dans une société qui paye sa lente capacité d’évolution.

S’adapter à un quotidien numérique pour espérer survivre à la prochaine décennie

Loin de moi l’idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais vous conviendrez que cette nouvelle décennie ne s’ouvre pas dans les meilleures conditions. Les marques devront redoubler d’efforts pour relancer leur activité en sortie de crise (Transformation digitale, data et agilité, le triptyque du déconfinement) mais également pour s’adapter à une nouvelle concurrence (De l’incapacité des entreprises traditionnelles à s’adapter à l’accélération numérique). Plus globalement, les entreprises et organisations devront lutter pour trouver leur place dans une société en pleine mutation (Il est urgent de réfléchir aux fondamentaux d’une nouvelle société numérique) où la nature même de l’être humain est remise en question (De la nécessité d’un nouveau contrat social pour homo numericus).

Tenez-vous-le pour dit : la prochaine décennie sera sans pitié pour celles et ceux qui refusent le changement. « Mobilis in mobile » est la devise du Capitaine Nemo dans l’oeuvre de Jules Verne, elle devrait également être celle des entreprises soucieuses d’assurer leur avenir. Dans un prochain article, nous aborderons les chantiers numériques les plus urgents et les plus accessibles.